Монетизация YouTube: как включить и заработать

Подробнее об этом и о том, как выбрать инструменты для монетизации, рассказывает Игорь Шевченко, Head of Partner Operations медиасети Yoola .

Сейчас каждый, кто хоть раз снимал видео для YouTube, задается вопросом: как начать на нем зарабатывать по примеру любимых инфлюенсеров ? Однако даже с уникальным и качественным контентом можно остаться без дохода, если вовремя не разобраться с условиями монетизации на видеохостинге и другими нюансами.

Вы узнаете:



Как включить монетизацию на YouTube

Необходимо перейти в творческую студию вашего YouTube-канала. Далее — перейти в раздел «Монетизация», нажать кнопку «Подать заявку» и следовать шагам, которые будут указаны на экране. Обычно заявки рассматриваются в течение месяца.







Условия монетизации на YouTube

По минимальным требованиям подать заявку на участие в Партнерской программе YouTube можно, только если на вашем канале есть как минимум тысяча подписчиков и за последние 12 месяцев набралось не менее 4 тысяч часов просмотра.

Все существующие и потенциальные партнеры YouTube должны соблюдать правила в отношении монетизации контента, которые включают правила сообщества, условия использования, требования в отношении авторского права и правила программы AdSense.



Лучшие способы монетизации канала

В настоящий момент YouTube и Google предлагают несколько основных методов монетизации канала.

Реклама — получение дохода от различных типов объявлений, которые показываются в ваших видео.

Спонсорство — это позволяет зрителям поддерживать автора за ежемесячную плату и получать при этом различные бонусы от автора канала.

Продажа сувенирной продукции — добавление данного раздела позволит зрителям покупать сувениры прямо на страницах просмотра видео. Эта функция доступна для всех авторов, но купить мерч блогера не отходя от кассы пока могут только зрители из Европы.

Суперчат и суперстикеры — благодаря этим функциям зрители могут оставлять платные комментарии, в том числе с анимированными изображениями, во время просмотра трансляций или премьер видео. Такие сообщения выделяются особым цветом и закрепляются в чате.

YouTube Premium — авторы каналов получают долю от этой платной подписки, когда пользователи, оформившие ее, смотрят ролики.

Также есть сервисы для увеличения числа рекламных слотов и другие возможности увеличения дохода, которые предоставляют партнерские медиасети.





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В чем разница между Google AdSense и медиасетями

Можно работать с YouTube непосредственно через Google AdSense или стать партнером одной из медисетей, которая берет за свои услуги определенный процент (у каждой медиасети он разный). Ключевое различие — в фокусе, сервисе и индивидуальном подходе к каждому автору.

У YouTube более миллиона каналов-партнеров по всему миру. Это не позволяет видеохостингу уделять достаточно времени и ресурсов каждому партнеру.

Google AdSense не дает все тех преимуществ, которые можно получить от медиасети: нет удобных и гибких методов выплат, отсутствуют правовая поддержка, рекомендации по развитию и контент-стратегии, не предоставлена возможность коллабораций с другими авторами, отсутствует доступ к полезным инструментам, которые упрощают работу с каналом.

Например, у нашей медисети несколько тысяч инфлюенсеров, более 4 тысяч — каналы YouTube. В медиасети работает команда из 80 сертифицированных сотрудников, которые каждый день взаимодействуют с инфлюенсерами — например, сделали для своего партнера из Utopia Show Евгения Попадинца камео в последней части «Люди в Черном: Интернэшнл» (в зависимости от страны проката в фильме фигурировали разные блогеры).



Какую медиасеть выбрать

Достаточно сравнить партнерские сети между собой и понять, что вам больше нужно. Например, нам кажутся важными следующие вещи:

Быстрая поддержка в онлайн-чате.

Удобный способ вывода доходов на платежные системы (PayPal, Qiwi, «Яндекс Деньги», банковские карты и т.д.).

Помощь в подаче апелляций, консультации по авторскому праву и принципам сообщества.

Консультации по оформлению канала, помощь в правильном указании всех метаданных, содействие в разработке стратегии развития.

Бесплатный доступ к библиотеке музыки.

Интеграции с мировыми рекламодателями — от идеи до реализации.

Возможность выпуска блогерского мерча.

Собственный продакшн, услуги по созданию и продвижению контента.



Дополнительные способы заработка

Дополнительным вариантом можно назвать сотрудничество с брендами и прямые контракты с рекламодателями.

Сотрудничество (или спонсорство) — это партнерские отношения между авторами и брендами. Интеграция для бренда — это способ рассказать в своем видео о товаре или услуге таким образом, чтобы реклама гармонично вписывалась в стиль канала.

Обычно такое сотрудничество выгодно всем:

Владелец канала получает дополнительный источник дохода и возможность приобрести товары бесплатно; укрепляет авторитет канала и получает новые карьерные возможности за пределами YouTube; а продукт, полученные от брендов, могут послужить источником вдохновения при создании роликов.

Аудитория каналов также получает преимущества — например, ранний доступ к продуктам и услугам или скидочные купоны.

Бренды расширяют охват, привлекая определенную аудиторию.



Сколько можно заработать на YouTube

Здесь нет каких-либо ограничений — авторы могут зарабатывать как несколько долларов в месяц, так и десятки и даже сотни тысяч. Все зависит от количества трафика (охвата аудитории), который поступает на ролики авторов.



Сколько платят за 1000 просмотров

Конкретная стоимость рекламы зависит от огромного количества факторов: страны просмотра, возраста аудитории, тематики ролика или канала и т.д. Цену показа рекламы и примерную сумму заработка по каждому видео или всему каналу в целом каждый автор видит у себя в YouTube Analytics.

Если рассматривать развлекательный контент, цена в РФ за тысячу показов может составлять в районе $1–1,5, а на англоязычных рынках — от $4.



Заключение

Если грамотно учитывать все сложности, политику видеохостинга, авторское право, условия монетизации и работать по намеченной стратегии, в YouTube можно выйти на хороший стабильный доход.

И важно помнить, что при подключении напрямую к Google AdSense блогер не будет дополнительно отдавать процент от заработка, но и не получит тех дополнительных преимуществ, которые ему может дать медиасеть. Она же в случае правовых и финансовых сложностей окажет полную консультацию и поддержку.

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