Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе ограничений

описание действий, позволяющих получить доступ к запрещенным ресурсам;

описание способов и методов доступа;

побуждение к их использованию;

убеждение в их привлекательности;

описание достоинств;

предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ;

возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.

В начале сентября Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок. Летом аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике. Тогда депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые в том числе включали запрет на рекламу VPN-сервисов.

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