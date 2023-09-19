Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе ограничений. Применять их планируется с 1 марта 2024 года. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Всего в реестр могут включить семь критериев:
- описание действий, позволяющих получить доступ к запрещенным ресурсам;
- описание способов и методов доступа;
- побуждение к их использованию;
- убеждение в их привлекательности;
- описание достоинств;
- предложения о приобретении доступа к информации или ресурсу, в том числе к программам, позволяющим получить доступ;
- возможность получения доступа к запрещенным ресурсам, в том числе путем загрузки программ.
В начале сентября Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору ограничивать доступ к сайтам с информацией о способах обхода блокировок. Летом аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике. Тогда депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые в том числе включали запрет на рекламу VPN-сервисов.
Фото на обложке: Unsplash
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