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«Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейскими партнерами по запускам с Куру

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил в своем Telegram-канале, что российская госкорпорация отзывает специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и «приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами».

«Роскосмос» приостановил сотрудничество с европейскими партнерами по запускам с Куру

По словам Рогозина, это было сделано в ответ на санкции Евросоюза в отношении предприятий «Роскосмоса». В ночь на субботу Евросоюз ввел новый пакет санкций, который включает запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности.

По информации Telegram-канала «Роскосмоса», в настоящий момент «прорабатывается вопрос выезда» из Французской Гвианы 87 российских граждан — сотрудников НПО им. Лавочкина, которые занимались подготовкой разгонного блока «Фрегат-МТ» к запуску, а также работников РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракет семейства «Союз») и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Кроме того, глава «Роскосмоса» отметил, что «считает неуместным» продолжение участия США в российском проекте разработки и создания межпланетарной станции «Венера-Д».

За 15 лет сотрудничества между «Роскосмосом» и Европейским космическим агентством (ЕКА) с космодрома Куру было осуществлено 27 стартов ракет-носителей «Союз». Следующий запуск ракеты «Союз-СТ-Б» с космическими аппаратами Galileo-FOC FM25 и Galileo-FOC FM26 должен был состояться 6 апреля 2022 года.

«Роскосмос» также объявил, что ночью сайт госкорпорации подвергся «DDoS-атаке с иностранных серверов».

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