«Роснано» пришлось вернуть «Совкомбанку» досрочно 15 млрд рублей

«Роснано» подписала первое соглашение по долговым обязательствам с крупнейшим кредитором — «Совкомбанком». Госкомпания, инвестировавшая в венчурные проекты за счет банковских кредитов, получила снижение процентов по кредиту.

В соответствии с достигнутыми договоренностями «Роснано» вернула «Совкомбанку» досрочно 15 млрд рублей и получила ретроспективный перерасчет процентной ставки. Банк пересчитал для компании процентную ставку за предыдущий период кредита, что позволило ей сэкономить. Конкретный размер уменьшения ставки стороны не раскрывают.

Как уточнили в «Совкомбанке», объем совокупных обязательств АО «Роснано» перед банком составлял 38 млрд рублей. Соглашение было подписано 30 декабря 2021 года.

Госкомпания финансировала венчурные проекты за счет банковских кредитов под госгарантии. За время работы нанотехнологическая компания вернула банкам-кредиторам 126 млрд рублей процентных выплат.

Компания выплатит деньги за счет успешного выхода из половины исторического портфеля. Так, «Газпромбанк» выкупил долю «Роснано» в Фонде развитие ветроэнергетики, куда компания инвестировала 15 млрд рублей.

Помимо части главного долга в декабре 2021 года погашены выпуски облигаций со значительным участием физических лиц, добавили в компании.

В 2022 году «Роснано» продолжит переговоры о реструктуризации с остальными кредиторами.

«Новая инвестиционная политика направлена на максимальное вовлечение частных инвесторов и предполагает разделение рисков компании, как профессионала отрасли, и инвесторов, финансирующих венчурные проекты», — уточнили в «Роснано».

«Роснано» в декабре направило в «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Ак Барс» претензии о признании недействительными кредитных договоров под госгарантии на 55 млрд рублей из-за слишком высоких процентов. По состоянию на 30 июня, госкомпания имела непогашенную задолженность в 38 млрд рублей в «Совкомбанке», 16 млрд рублей в ПСБ и 0,85 млрд рублей «Ак Барсе», следует из ее отчетности.

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям "Роснано"», — написала госкомпания в претензиях к банкам.

В конце 2020 года из «Роснано» ушел Анатолий Чубайс, госкомпания перешла под управления ВЭБ.РФ.

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Фото на обложке: Unsplash