Фонд «Роснано» открыл вакансии инженеров в геномике, робототехнике и фотонике
Группа «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано») объявила об открытии 30 новых рабочих мест для инженеров. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда «Роснано».
Вакансии появились у стартапов группы «ТехноСпарк». Хай-тек инженеры требуются в геномный центр ReadSense, в робототехническую компанию Ronavi Robotics и в лазерный стартап Polarus.
Геномный центр ReadSense и его дочерние компании в условиях пандемии открывают несколько новых направлений деятельности, включая производство ПЦР тест-систем. Кроме того, компания расширяет свои исследовательские работы в геномике наследственных заболеваний и геномике для спортивной индустрии.
Ronavi Robotics укрепляет свое положение на новом для России рынке логистической робототехники и готовит к выпуску обновленное поколение складских роботов.
Стартап Polarus разрабатывает сверхбыстрые пикосекундные лазеры для микромашининга на микроэлектронных и приборостроительных производствах. В 2021 году компания планирует запустить серийное производство на площадке в Троицке и в Китае.
Геномика
- руководитель геномной лаборатории;
- заведующий дрожжевой лабораторией;
- лаборант в ПЦР-лабораторию.
Робототехника
- системный архитектор (компьютерное зрение);
- разработчик систем компьютерного зрения;
- сервисный инженер по обслуживанию парка роботов;
- разработчик алгоритмов роботов;
- инженер по интеграции логистических роботов;
- инженер-конструктор логистического робота;
- инженер-программист логистических роботов (С/С++);
- инженер-программист микроконтроллеров.
- разработчик встраиваемых систем логистического робота;
- робототехник;
- тестировщик логистических роботов;
- электрик-механик логистического робота;
- инженер-архитектор логистических роботов;
- ведущий программист-робототехник;
- ведущий инженер-робототехник.
Фотоника
- инженер контроля качества лазерного производства;
- инженер по сборке лазеров;
- инженер лазерных и оптических систем;
- инженер-схемотехник аналоговой и цифровой электроники;
- оптический техник.
Откликнуться на вакансии и прислать резюме можно через форму на сайте группы компаний.
Фото: Unsplash
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