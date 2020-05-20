Фонд «Роснано» открыл вакансии инженеров в геномике, робототехнике и фотонике

Группа «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано») объявила об открытии 30 новых рабочих мест для инженеров. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда «Роснано».

Вакансии появились у стартапов группы «ТехноСпарк». Хай-тек инженеры требуются в геномный центр ReadSense, в робототехническую компанию Ronavi Robotics и в лазерный стартап Polarus.

Геномный центр ReadSense и его дочерние компании в условиях пандемии открывают несколько новых направлений деятельности, включая производство ПЦР тест-систем. Кроме того, компания расширяет свои исследовательские работы в геномике наследственных заболеваний и геномике для спортивной индустрии.

Ronavi Robotics укрепляет свое положение на новом для России рынке логистической робототехники и готовит к выпуску обновленное поколение складских роботов.

Стартап Polarus разрабатывает сверхбыстрые пикосекундные лазеры для микромашининга на микроэлектронных и приборостроительных производствах. В 2021 году компания планирует запустить серийное производство на площадке в Троицке и в Китае.

Геномика

руководитель геномной лаборатории;

заведующий дрожжевой лабораторией;

лаборант в ПЦР-лабораторию.

Робототехника

системный архитектор (компьютерное зрение);

разработчик систем компьютерного зрения;

сервисный инженер по обслуживанию парка роботов;

разработчик алгоритмов роботов;

инженер по интеграции логистических роботов;

инженер-конструктор логистического робота;

инженер-программист логистических роботов (С/С++);

инженер-программист микроконтроллеров.

разработчик встраиваемых систем логистического робота;

робототехник;

тестировщик логистических роботов;

электрик-механик логистического робота;

инженер-архитектор логистических роботов;

ведущий программист-робототехник;

ведущий инженер-робототехник.

Фотоника

инженер контроля качества лазерного производства;

инженер по сборке лазеров;

инженер лазерных и оптических систем;

инженер-схемотехник аналоговой и цифровой электроники;

оптический техник.

Откликнуться на вакансии и прислать резюме можно через форму на сайте группы компаний.

Фото: Unsplash