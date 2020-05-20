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Фонд «Роснано» открыл вакансии инженеров в геномике, робототехнике и фотонике

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Группа «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано») объявила об открытии 30 новых рабочих мест для инженеров. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда «Роснано».

Фонд «Роснано» открыл вакансии инженеров в геномике, робототехнике и фотонике

Вакансии появились у стартапов группы «ТехноСпарк». Хай-тек инженеры требуются в геномный центр ReadSense, в робототехническую компанию Ronavi Robotics и в лазерный стартап Polarus.

Геномный центр ReadSense и его дочерние компании в условиях пандемии открывают несколько новых направлений деятельности, включая производство ПЦР тест-систем. Кроме того, компания расширяет свои исследовательские работы в геномике наследственных заболеваний и геномике для спортивной индустрии.

Ronavi Robotics укрепляет свое положение на новом для России рынке логистической робототехники и готовит к выпуску обновленное поколение складских роботов.

Стартап Polarus разрабатывает сверхбыстрые пикосекундные лазеры для микромашининга на микроэлектронных и приборостроительных производствах. В 2021 году компания планирует запустить серийное производство на площадке в Троицке и в Китае.

Геномика

  • руководитель геномной лаборатории;
  • заведующий дрожжевой лабораторией;
  • лаборант в ПЦР-лабораторию.

Робототехника

  • системный архитектор (компьютерное зрение);
  • разработчик систем компьютерного зрения;
  • сервисный инженер по обслуживанию парка роботов;
  • разработчик алгоритмов роботов;
  • инженер по интеграции логистических роботов;
  • инженер-конструктор логистического робота;
  • инженер-программист логистических роботов (С/С++);
  • инженер-программист микроконтроллеров.
  • разработчик встраиваемых систем логистического робота;
  • робототехник;
  • тестировщик логистических роботов;
  • электрик-механик логистического робота;
  • инженер-архитектор логистических роботов;
  • ведущий программист-робототехник;
  • ведущий инженер-робототехник.

Фотоника

  • инженер контроля качества лазерного производства;
  • инженер по сборке лазеров;
  • инженер лазерных и оптических систем;
  • инженер-схемотехник аналоговой и цифровой электроники;
  • оптический техник.

Откликнуться на вакансии и прислать резюме можно через форму на сайте группы компаний.

Фото: Unsplash

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