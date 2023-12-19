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Патентная палата начала рассматривать спор против Apple с исходом 295 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Роспатент начал рассматривать спор между московским предпринимателем Арташесом Икономовым и компанией Apple об аннулировании патента на телефон с экстренной связью. Итог может повлиять на исход судебного дела, в котором от американской компании требуют 295 млрд рублей, пишет РБК.

Патентная палата начала рассматривать спор против Apple с исходом 295 млрд рублей

Apple требует признать патент недействительным, настаивая, что он дублирует международные патенты американской компании. Предприниматель утверждает, что получил патент на модель еще в 2013 году. Суды по этому вопросу между компанией и бизнесменом идут с 2019 года.

По словам юрисконсультанта практики интеллектуальной собственности ЭБР Игоря Чувствинова, до 2014 года для регистрации полезных моделей не нужно было проводить экспертизу и доказывать уникальность разработки.

Эксперт таже добавил, что, если патент на полезную модель Икономова признают недействительным, это станет основанием для отказа в удовлетворении требований предпринимателя в суде.

Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков не понимает, как обладатель патента обосновывает размер компенсации почти в 300 млрд рублей. Обычно размер лицензионного платежа составляет 5-10% от стоимости товара, реализуемого с использованием прав на патент. 

По данным Rusprofile, оборот «Эппл Рус» в России в 2022 году составлял 85 млрд рублей. За год лицензия, по словам юриста, могла составить 8,5 млрд рублей. С учетом исковой давности компенсация могла бы составить 25-30 млрд рублей, отметил он. 

Фото на обложке: Unsplash

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