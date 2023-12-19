Патентная палата начала рассматривать спор против Apple с исходом 295 млрд рублей

Роспатент начал рассматривать спор между московским предпринимателем Арташесом Икономовым и компанией Apple об аннулировании патента на телефон с экстренной связью. Итог может повлиять на исход судебного дела, в котором от американской компании требуют 295 млрд рублей, пишет РБК.

Apple требует признать патент недействительным, настаивая, что он дублирует международные патенты американской компании. Предприниматель утверждает, что получил патент на модель еще в 2013 году. Суды по этому вопросу между компанией и бизнесменом идут с 2019 года.

По словам юрисконсультанта практики интеллектуальной собственности ЭБР Игоря Чувствинова, до 2014 года для регистрации полезных моделей не нужно было проводить экспертизу и доказывать уникальность разработки.

Эксперт таже добавил, что, если патент на полезную модель Икономова признают недействительным, это станет основанием для отказа в удовлетворении требований предпринимателя в суде.



Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков не понимает, как обладатель патента обосновывает размер компенсации почти в 300 млрд рублей. Обычно размер лицензионного платежа составляет 5-10% от стоимости товара, реализуемого с использованием прав на патент.



По данным Rusprofile, оборот «Эппл Рус» в России в 2022 году составлял 85 млрд рублей. За год лицензия, по словам юриста, могла составить 8,5 млрд рублей. С учетом исковой давности компенсация могла бы составить 25-30 млрд рублей, отметил он.

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