Глава Роспатента рассказал, можно ли регистрировать бренды ушедших из России компаний

Законодательство России в сфере интеллектуальной собственности в части регистрации товарных знаков не менялось, закрепить право на широко известные бренды ушедших из России компаний не получится, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.

«Наличие ранее зарегистрированного тождественного или сходного товарного знака, а также коммерческих обозначений широко известных в России, но не зарегистрированных в качестве товарных знаков, по-прежнему является препятствием к регистрации обозначения согласно действующему законодательству», — сказал он РАПСИ.

Руководитель Роспатента привел в пример товарный знак McDonald’s: «Если товарный знак McDonald’s уже зарегистрирован правообладателем и правовая охрана своевременно продлевается, то повторно зарегистрировать мы его не можем, также как и сходный до степени смешения с ним товарный знак. Об этом следует помнить, подавая заявку в Роспатент».

В реестре Роспатента с середины марта появилось по меньшей мере 50 заявок на регистрацию известных международных брендов от российского бизнеса и индивидуальных предпринимателей, обнаружил РБК.

Среди марок, на которые претендуют российские предприниматели, — бренды платежных систем Mastercard и American Express, автомобилей Audi и Mercedes-Benz, фешен- и бьюти-бренды, например Levi's и Christian Dior, а также Shiseido и Clarins и десятки других.

Фото на обложке: Unsplash