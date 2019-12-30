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Росстат: бедных россиян стало меньше

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

В третьем квартале 2019 года количество россиян, живущих на доходы меньше прожиточного минимума, составило 17,6 млн человек. По сравнению со вторым кварталом, их стало меньше на 1 млн. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата.

Росстат: бедных россиян стало меньше

Как пишет издание, доля бедных в России сократилась в третьем квартале и составила 12%. На начало 2019 года их количество было 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения.

Напомним, что прожиточный минимум по стране за второй квартал 2019 года составил 11 185 рублей.

В третьем квартале Минтруд планировало снизить его до 11 012 рублей, ссылаясь на подешевевшие продукты питания — размер минимального минимума рассчитывается исходя из этих цен.

Ранее в этом году Росстат сообщил о внедрении нового метода измерения уровня «немонетарной» бедности в России.

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