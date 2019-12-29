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«Ростех» создал «умную» магазинную тележку

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», создал систему «Умный магазин». Она позволяет сканировать товары прямо в магазинной тележке, а не на кассе. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Ростех» создал «умную» магазинную тележку

Касса «Умного магазина» считывает данные о покупках с «умной» тележки, чек формируется автоматически.

Также устройство оборудовано весовой платформой и может проверить акцизную марку при покупке алкоголя. Аппаратура поддерживает наличную и безналичную оплату, формирует бумажные и электронные чеки.

Система основана на технологиях RFID. Радиочастотные метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележки оснащаются антеннами и RFID-ридерами.

«Новое решение “Ростеха” позволит уменьшить очереди и сократить время пребывания покупателей в магазинах. Кроме того, “Умный магазин” позволит владельцам торговых точек контролировать остатки товара в режиме онлайн, анализировать, какие товары пользуются спросом, и оптимизировать использование площадей», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Ранее в этом году «Ростех» объявил о создании оператора беспилотного движения на земле и в воздухе.

Фото: pixfly / Shutterstock

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