«Ростех» создал «умную» магазинную тележку

Холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», создал систему «Умный магазин». Она позволяет сканировать товары прямо в магазинной тележке, а не на кассе. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Касса «Умного магазина» считывает данные о покупках с «умной» тележки, чек формируется автоматически.



Также устройство оборудовано весовой платформой и может проверить акцизную марку при покупке алкоголя. Аппаратура поддерживает наличную и безналичную оплату, формирует бумажные и электронные чеки.



Система основана на технологиях RFID. Радиочастотные метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележки оснащаются антеннами и RFID-ридерами.

«Новое решение “Ростеха” позволит уменьшить очереди и сократить время пребывания покупателей в магазинах. Кроме того, “Умный магазин” позволит владельцам торговых точек контролировать остатки товара в режиме онлайн, анализировать, какие товары пользуются спросом, и оптимизировать использование площадей», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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