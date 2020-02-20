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Задержаны девять сотрудников «Ростелекома» по подозрению в картельном сговоре

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

В офисах провайдера «Ростелеком» прошли обыски, а также были задержаны девять сотрудников. Их подозревают в картельном сговоре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержаны девять сотрудников «Ростелекома» по подозрению в картельном сговоре

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК России (Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)».

В компании подтвердили «Интерфаксу» проведение следственных мероприятий в офисах.

В пресс-службе «Ростелекома» уточнили, что они проводились из-за выявленных злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ «по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов».

По данным источника ТАСС, речь идет о сговоре при проведении торгов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», который проводился в 2019 году. Источник «Интерфакса» заявил, что ущерб составляет около 788 млн рублей.

Обыски проводились полицейскими в Воронежской области и сотрудниками ФСБ в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях.

В ГУ МВД РФ по Воронежской области отказались дать комментарий «Интерфаксу».

Представители оператора сказали, что сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию. Другие детали не раскрываются в интересах следствия.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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