В офисах провайдера «Ростелеком» прошли обыски, а также были задержаны девять сотрудников. Их подозревают в картельном сговоре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержаны девять сотрудников «Ростелекома» по подозрению в картельном сговоре