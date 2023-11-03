В РСПП предложили повысить порог предельного уровня годового дохода для самозанятых

Российский союз промышленников и предприниамателей (РСПП) предложил повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода. Сейчас он составляет 2,4 млн рублей.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения союза к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024–2026 годы.
В РСПП считают, что показатель необходимо увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей и бизнеса.
Специальный налоговый режим для самозанятых, в рамках которого они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, действует в России с 2019 года. Воспользоваться им могут граждане с доходом не более 2,4 млн рублей в год.
- Количество самозанятых за последние два года выросло в шесть раз. Чаще всего с ними сотрудничают компании из сфер масс-медиа, рекламы, образования, IT, финансов. Релокация стала одной из главных причин роста рынка фриланса – релоканты выходят на локальные рынки и берут работу от местных заказчиков. Примерно 50% от общего числа фрилансеров в России работают в статусе физического лица.
Фото на обложке: Unsplash
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