Российские платформы с азиатскими комиксами столкнулись с давлением регуляторов

Российские платформы с азиатскими комиксами испытывают давление: с одной стороны, южнокорейские регуляторы обвиняют их в нарушении интеллектуальных прав, с другой стороны, вопросы возникли и у российских регуляторов. Об этом узнал «Коммерсантъ».
Государственное южнокорейское агентство креативного контента (KOCCA) совместно с платформой Moi Comics готовят иск к русскоязычной ReManga за нарушение интеллектуальных прав. Еще в 2022 году KOCCA разослала некольким платформам письма с просьбой удалить нелицензионные комиксы, но ReManga до сих пор игнорирует письмо.
Ранее Роскомнадзор заблокировал платформу MangaHub за ЛГБТ-пропаганду. В ведомстве пояснили, что на портале были выявлены материалы, «содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». В MangaHub сообщили, что будут запускать новый сайт, так как «прежний останется навечно заблокированным».
Участники книжного рынка отмечают, что в этом сегменте пиратской остается основная часть контента. Платформы удаляют контент по требованию правообладателей, но он тут же появляется на новых площадках. При этом комиксы зачастую загружают не администраторы ресурсов, а пользователи.
- В конце июля стало известно, что «Эксмо» намерено инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл. В компании пообещали не оказывать влияния на редакционную политику. Авторов издательство намерено искать на любительских форумах из числа тех, кто уже сформировал собственную аудиторию.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Haier ликвидирует российское юрлицо Candy, СДЭК запустит школу предпринимателей: главное 25 сентября
- 2 Европейский суд отказался снять санкции с Алексея Мордашова
- 3 По модели Uncapped: готов ли российский рынок к revenue based финансированию?
- 4 Китайский Haier решил ликвидировать российское лицо итальянского бренда Candy
- 5 ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей в октябре 2023 года
ВОЗМОЖНОСТИ
25 сентября 2023
25 сентября 2023
25 сентября 2023