Российские платформы с азиатскими комиксами столкнулись с давлением регуляторов

Российские платформы с азиатскими комиксами испытывают давление: с одной стороны, южнокорейские регуляторы обвиняют их в нарушении интеллектуальных прав, с другой стороны, вопросы возникли и у российских регуляторов. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Государственное южнокорейское агентство креативного контента (KOCCA) совместно с платформой Moi Comics готовят иск к русскоязычной ReManga за нарушение интеллектуальных прав. Еще в 2022 году KOCCA разослала некольким платформам письма с просьбой удалить нелицензионные комиксы, но ReManga до сих пор игнорирует письмо.

Ранее Роскомнадзор заблокировал платформу MangaHub за ЛГБТ-пропаганду. В ведомстве пояснили, что на портале были выявлены материалы, «содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». В MangaHub сообщили, что будут запускать новый сайт, так как «прежний останется навечно заблокированным».

Участники книжного рынка отмечают, что в этом сегменте пиратской остается основная часть контента. Платформы удаляют контент по требованию правообладателей, но он тут же появляется на новых площадках. При этом комиксы зачастую загружают не администраторы ресурсов, а пользователи.

В конце июля стало известно, что «Эксмо» намерено инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл. В компании пообещали не оказывать влияния на редакционную политику. Авторов издательство намерено искать на любительских форумах из числа тех, кто уже сформировал собственную аудиторию.

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