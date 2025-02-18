В России спрос на цветы ко Дню всех влюбленных упал на 10%

Россияне начали экономить на цветах ко Дню всех влюбленных (14 февраля) из-за роста цен. Как подсчитали аналитики «Контур.Маркета», в предпраздничные дни спрос на цветы снизился на 10% вслед за значительным повышением цен.

Аналитики сервиса изучили 1,7 млн чеков, выданных в разных торговых точках по всей стране с 11 по 14 февраля 2025 года, а затем сравнили их с подобным периодом прошлого года. Через оператора фискальных данных «Контур.ОФД» всего за 4 дня, с 10 по 14 февраля, прошло чеков на цветы на сумму 348 млн рублей.

«В 2025 году на покупку цветов тратили на 23% больше, чем в 2024 году. В 2025 году спрос вырос на 9% на розы и на 1-2% на недорогие гипсофилы и гвоздики», — рассказала RB.RU аналитик «Контур.Маркета» Ксения Корзан.

Значительно сократились продажи тюльпанов и лилий: на 29% и 25% соответственно. Тюльпаны подорожали на 49%, а цены на лилии выросли на 21%, что могло сказаться на популярности эти цветов, предположили в сервисе. По сравнению с прошлым годом подорожали все цветы — в среднем на 24%. В том числе стоимость монобукетов хризантем выросла на 39%, а гербер — на 31%.

Самыми дорогими оказались тюльпаны — за один монобукет в 2025 году просили в среднем 1751 рубль, на втором месте по стоимости хризантемы — 1186 рублей, на третьем — пионы — 1149 рублей. Самыми доступными оказались букеты из гипсофил (560 рублей), гвоздик (449 рублей) и лилий (680 рублей).

На фоне подорожания цветов перед 14 февраля вырос спрос на «ненастоящие» цветы на маркетплейсах, их было продано на 22,7 млн рублей за 5 дней, что в 2,5 раза больше чем в 2024 году, рассказала RB.RU аналитик Moneyplace (входит в экосистему «Контур») Анастасия Романова.

В 2025 году продажа картонных открыток выросла с 2 млн рублей до 3 млн рублей. Наиболее популярны были открытки с QR-кодом, их продали на 2 млн рублей за 5 дней. Также вернулась мода дарить любимым брелки, их выкупили на 17,4 млн рублей, это даже больше, чем ювелирных подвесок, которых приобрели на 5,2 млн рублей.

В 2025 году 32 тыс. влюбленных пар (против 8 тыс. в 2024 году) создавали слепок или отпечаток своих рук на 14 февраля. Сумма покупок набора для такого подарка за 5 дней составила более 14 млн рублей. Девушек чаще радовали сладкими подарками — их покупки с 10 по 14 февраля 2025 года на 88% превысили средние показатели.

Косметические наборы чаще выбирали в подарок мужчинам, чем женщинам (в основном это набор из шампуня, геля для душа и дезодоранта). Сумма покупок составила 18,5 млн рублей, что в 6 раз больше, чем в 2024 году. Самые практичные дамы выбирали в подарок мужьям инструменты — отвертки, шуруповерты, мультитулы. Продажи этой категории товаров в период с 10 по 14 февраля 2025 года увеличились на 39% по сравнению со среднедневными показателями 2024 года, добавила эксперт.

Среди девушек и подростков популярным подарком самой себе, родным или подругам стал набор рукоделия для создания светящегося букета из бабочек со средним чеком 481 рубль, за 5 дней его купили более чем на 5 млн рублей.

Как сообщал RB.RU, в России перед Днем Святого Валентина в 1,4 раза вырос спрос на трусы и носки.

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