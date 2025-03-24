Рекламодатели на маркетплейсах снизили разрыв в бюджетах между 23 Февраля и 8 Марта
В 2025 году разница в рекламных бюджетах для продвижения на маркетплейсах в преддверии 23 Февраля и 8 Марта составила всего 8%, тогда как годом ранее затраты рекламодателей на продвижение по случаю 8 Марта превзошли соответствующие затраты в преддверии 23 Февраля в 1,5 раза. Об этом сообщил AdIndex со ссылкой на исследование сервиса Digital Budget.
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Категории продвижения. Также у рекламодателей изменились категории приоритетного продвижения в гендерные праздники. В 2025 году на первом месте по рекламным расходам оказалась «Бытовая техника и электроника», тогда как годом ранее лидером была «Одежда и обувь», в нынешнем году занявшая второе место. На третьем месте — «Книги онлайн и книжные принадлежности», на четвертом — «Безалкогольные напитки», на пятом — «Товары для животных».
В свою очередь, традиционная для продвижения 8 Марта категория «Товары для красоты и здоровья» в 2025 году выбыла из пятерки лидеров, хотя еще в прошлом году занимала второе место по объему рекламного бюджета. Среди брендов лидерами по расходам на баннерное продвижение на маркетплейсах стали Xiaomi, Uniqlo и издательство АСТ — на рекламу в гендерные праздники они потратили свыше 150 млн рублей.
Чем вызвано падение разницы? Уравнение рекламных бюджетов, приуроченных к гендерным праздникам, может быть связано со смещением акцента стратегии продвижения на более универсальные товары, объяснили в Digital Budget. Там добавили, что снижение разницы также может быть вызвано падением интереса и ажиотажа вокруг этих праздников.
- По итогам 23 Февраля и 8 Марта россияне вернули одежду на 9,4 млрд рублей, сообщили ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные оператора онлайн-касс «Атол». По его информации, сумма составила 20% от общей стоимости онлайн-покупок в этой категории.
Фото на обложке: Freepik
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