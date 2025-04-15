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Исследование: четверть российских компаний не проводят резервное копирование данных

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Четверть российских компаний не делают непрерывные бэкапы данных и вдвое дольше других компаний страдают от простоев из-за кибератак и других инцидентов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса IT-интегратора «Телеком биржа». Опрос проводился с 21 марта по 4 апреля среди 125 компаний с годовой выручкой до 10 млрд рублей.
Исследование: четверть российских компаний не проводят резервное копирование данных
  1. Новости

«26% опрошенных организаций вообще не пользовались непрерывным резервным копированием», — заявили аналитики. Большинство участников опроса (39%) создают резервные копии примерно 25% своих данных, еще 23% делают бэкапы 50-70% информации, а как полную копию всех данных осуществляют лишь 6% респондентов.

Эксперты «Телеком биржи» отметили связь между созданием резервных копий и временем простоя вследствие кибератак и форс-мажоров: организации, делающие бэкапы, сталкиваются с простоями продолжительностью около четырех часов, а компании, не делающие резервные копии, рискуют потерять работоспособность на десять часов.

  • Почти половина (49%) российских компаний из среднего и крупного бизнеса не используют даже базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных, сообщили ранее «Ведомости» со ссылкой на данные исследования интегратора IT-решений «Обит». Слабая защищенность компаний создает низкий порог входа для злоумышленников и снижает стоимость проведения атаки, говорится в исследовании.

Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / FOTODOM

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