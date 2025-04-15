Исследование: четверть российских компаний не проводят резервное копирование данных

«26% опрошенных организаций вообще не пользовались непрерывным резервным копированием», — заявили аналитики. Большинство участников опроса (39%) создают резервные копии примерно 25% своих данных, еще 23% делают бэкапы 50-70% информации, а как полную копию всех данных осуществляют лишь 6% респондентов.

Эксперты «Телеком биржи» отметили связь между созданием резервных копий и временем простоя вследствие кибератак и форс-мажоров: организации, делающие бэкапы, сталкиваются с простоями продолжительностью около четырех часов, а компании, не делающие резервные копии, рискуют потерять работоспособность на десять часов.

Почти половина (49%) российских компаний из среднего и крупного бизнеса не используют даже базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных, сообщили ранее «Ведомости» со ссылкой на данные исследования интегратора IT-решений «Обит». Слабая защищенность компаний создает низкий порог входа для злоумышленников и снижает стоимость проведения атаки, говорится в исследовании.

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