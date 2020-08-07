В России допустили разрыв налоговых соглашений с другими странами

В понедельник, 3 августа, Россия запустила процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром. Вслед за Кипром РФ может денонсировать соглашения с другими низконалоговыми странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

Причиной разрыва с Кипром стало то, что власти РФ и Кипра не смогли договориться о внесении изменений в Российско-кипрское соглашение.

Предлагалось внести изменения, которые позволили бы избежать двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России решил, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от мер по поддержке национальной экономики и социальных программ.

«В случае отказа других стран с низконалоговой юрисдикцией от предлагаемого соглашения Россия также денонсирует договоры с несправедливым перераспределением налогов», — сообщил Железняк.

В конце марта президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с пандемией коронавируса и предложил ряд мер, в том числе экономического характера. В частности, он заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России).

С этой целью он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

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