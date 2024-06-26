В России предложили взыскивать долги по налогам с граждан без суда

Минфин предложил взыскивать налоговые долги с граждан, минуя суд. По планам это должно сократить нагрузку на суды и унифицировать процедуру.

Ведомство опубликовало законопроект для общественного обсуждения. В Минфине полагают, что взыскание должно проходить во внесудебном порядке — это уменьшит нагрузку на суды и гармонизирует существующие процедуры. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Предсмотрен также вариант сохранения судебного порядка. Это возможно тогда, когда плательщик подал жалобу, чтобы оспорить задолженность, до того момента, как налоговый орган принял решение ее взыскать (и разногласия не были урегулированы в досудебном порядке), уточняет РБК.

В ФНС изданию пояснили, что на платежную дисциплину граждан положительно повлияло введение единого налогового счета (ЕНС) с 1 января 2023 года. С начала действия ЕНС число граждан со статусом должника по налогам уменьшилось почти вдвое.

По действующему законодательству взыскание долгов по налогам с физлица, которое не является ИП, происходит только в судебном порядке (на основании судебного приказа). Перед тем как обратиться в суд, налоговая обязана направить должнику несколько документов о налоговых обязательствах и задолженности. Долги юридических лиц и ИП налоговые органы могут взыскивать без суда на основании собственного решения.

Суть предлагаемого Минфином механизма сводится к следующему: сначала налогоплательщику приходит требование об уплате налоговой задолженности (здесь изменений нет). Однако в случае, если требование проигнорировано, налоговые органы будут вправе самостоятельно принимать решение о взыскании задолженности — порядок их действий будет зависеть от суммы долга.

Если размер отрицательного сальдо (по Единому налоговому счету) превышает 10 тыс. рублей, то налоговая примет решение о взыскании:

либо в течение шести месяцев с момента истечения срока исполнения требования об оплате долга;

либо не позднее 1 июля текущего года, если на 1 января этого года сумма задолженности превысила 10 тыс. рублей.

Оспорить решение о взыскании будет возможно и в досудебном, и затем в судебном порядке. Также решение взыскании до суда не будет вынесено, если есть жалоба или нерассмотренное требование о перерасчете.

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