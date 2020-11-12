В России запущена b2b-платформа для найма персонала в сферах ритейла и логистики

Технологическая b2b-платформа Ventra Go! объявила о выходе на открытый рынок после успешного завершения этапа бета-тестирования. Компания предлагает мобильное приложение, с помощью которого можно нанять персонал массовых профессий для проектов из сфер ритейла и логистики. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.

По собственным данным Ventra Go!, процесс найма сотрудников на платформе автоматизирован «под ключ» — от создания заявки до получения аналитики по выполненной работе. В системе предусмотрена возможность фиксации времени, затраченного персоналом на проект. При помощи геолокации платформа подтверждает присутствие работников на объекте.

После завершения работ сотрудники отчитываются об их окончании и получают заработанные средства на банковскую карту. Проверка исполнителей на соответствие специализации, процессинг и выплаты также осуществляются внутри системы.

Также в Ventra Go! встроен чат для взаимодействия с персоналом.

«Встроенный чат дает возможность компаниям проводить инструктажи, а наличие ролевой структуры — подключать членов команды и управлять бюджетами на временные проекты в режиме единого окна», — говорится в сообщении.

Платформа разрабатывается в России на базе стека open source технологий, что дает возможности для масштабирования сервиса. Кроме того, Ventra Go! предлагает открытый API, что позволяет интегрировать систему с бизнес-процессами заказчиков.

Основателями и инвесторами проекта выступают российско-американский технологический предприниматель Алекс Фридланд и российская компания Ventra, занятая на рынке аутсорсинговых услуг в сфере торговли, логистики и ИТ.

«Цель нашего проекта — создание национального цифрового оператора услуг в сфере HR для b2b и b2g рынков», — отмечает Фридланд.

Он добавил, что, по собственным данным, платформа сможет предложить около 10 млн рабочих мест.

Проект запущен на территории Москвы и Московской области. В дальнейшем компания планирует выход в другие регионы страны. По собственным данным, сейчас на платформе зарегистрированы более 8 тысяч исполнителей: работники торгового зала и склада, мерчендайзеры, комплектовщики и разнорабочие.

Среди клиентов Ventra — «Ашан», «Дикси», «Альфа-Банк», Henkel, Huawei, Lc Waikiki, Nespresso и другие. Некоторые из них использовали Ventra Go! в период бета-тестирования.

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