Банки протестируют банкоматы российского производства

Банк России представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. Первые образцы протестируют до конца осени, серийные партии поступят в начале 2023 года. За производство, согласно документу, отвечают компании БФС и САГА.
Промышленное производство и расширение предложения на все банки запланировано на середину следующего года, узнал «Коммерсантъ».
Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что производство банкоматов — достаточно высокотехнологичная отрасль. По его словам, запустить производство так быстро не получится, поэтому они будут выпускаться по принципу отверточной сборки и окажутся зависимыми от импортных комплектующих.
У Сбербанка есть контракт на поставку банкоматов из Китая, ВТБ тестирует китайские устройства и в случае успешного прохождения пилотного периода работы массово внедрит их до конца 2022 года.
Эксперт также добавили, что для России больше актуальны мультифункциональные устройства. Они могут совмещать функцию по выдаче наличных со многими другими и обеспечивать доступ к финуслугам региональным жителям с низким уровнем проникновения интернета и мобильной связи.
Фото на обложке: ImYanis /
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