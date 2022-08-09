Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», принялись разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчастями другие воздушные суда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Один из собеседников агентства знает, что самолеты Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 (оба эксплуатируются «Аэрофлотом») сейчас находятся на земле и разбираются. При этом Airbus A350, по данным агентства, почти новый.

Reuters также проверил информацию базы данных для отслеживания перелетов Flightradar24. Выяснилось, что 15% лайнеров из авиапарка «Аэрофлота» не взлетали с конца июля, а три из семи самолетов Airbus A350 не поднимались в воздух последние три месяца.

Также, по утверждениям источника, оборудование изъяли с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», чтобы обеспечить запчастями другие самолеты тех же моделей.

Министранс России и «Аэрофлот» не ответили на запросы Reuters.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России, они затронули авиаотрасль. Кроме расторжения и невозможности заключить договора лизинга самолетов, также появился запрет на продажу запчастей российским авиаперевозчикам, проведение ремонта и оказание страховых услуг.

В июне зампред правительства РФ Юрий Борисов (ныне глава «Роскосмоса») допускал, что часть зарубежного авиапарка может быть разобрана, чтобы обеспечить полеты еще как минимум на пять лет.

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