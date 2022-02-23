Богатейшие люди России потеряли более $32 млрд с начала 2022 года

Падение акций российских компаний, обострение геополитической обстановки и санкции со стороны западных стран — все это привело к тому, что с начала 2022 года состояние 23 богатейших миллиардеров России сократилось на $32 млрд.
Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, самым «обедневшим» российским бизнесменом стал член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко, чье состояние за неполные два месяца уменьшилось почти на треть (почти на $6,5 млрд) до $16 млрд.
Немногим меньше ($6,2 млрд) потерял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон — на сегодняшний день Bloomberg оценивает его состояние в $26,2 млрд. Капитал президента «Лукойла» Вагита Алекперова сократился на $3,5 млрд до $19,3 млрд.
Президент холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимир Потанин, лидирующий в рейтинге Bloomberg среди россиян, потерял с начала года более $1,1 млрд — его состояние оценивается в $29,7 млрд.
Лишь трем миллиардерам из России удалось увеличить свои активы в этом году. Основатель USM Group Алишер Усманов разбогател с начала января на $329 млн (до $21,6 млрд). Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор прибавил к своему состоянию $621 млн, теперь оно оценивается в $9,65 млрд.
Больше всех заработать в 2022 году удалось члену совета директоров «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко — по информации агентства его состояние выросло на $963 млн (до $18,4 млрд).
Первые санкции после признания Россией независимости ЛНР и ДНР коснулись миллиардеров Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, а также пяти российских банков: «России», «Промсвязьбанка», «Индустриального сберегательного банка», «Черноморского банка развития и реконструкции» и «Генбанка».
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