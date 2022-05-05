Россияне стали чаще интересоваться отечественными брендами одежды

Интерес к отечественным брендам одежды в России заметно вырос. Анализ big data показал, что интернет-трафик российских магазинов вырос примерно на 25% – на столько же, по данным Platforma, продажи одежды упали за последние два месяца.
Анализ больших данных своих интернет-пользователей провели специалисты «Мегафона».
Исследование показало, что количество посетителей онлайн-магазинов одежды российских брендом в марте по отношению к февралю увеличилось на 23%, в апреле – на 17%. 82% посетителей магазинов – это женщины, в среднем на визит тратилось 16 минут.
Больше других отечественными брендами одежды стали интересоваться жители больших городов: Красноярска (+61% трафика), Самары (+58%), Волгограда (+57%). В Москве и Петербурге объем трафика вырос более чем наполовину.
В то же время продажи одежды в России за последние два месяца упали. В период с 21 февраля по 10 апреля они сократились на 23%, подсчитали эксперты Platforma.
После начала военной операции на Украине российский рынок покинули несколько крупных зарубежных розничных продавцов одежды, среди которых владелец брендов Zara, Bershka, шведская компания H&M, японский ритейлер Uniqlo.
Фото на обложке: Orlov Alexsandr /
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