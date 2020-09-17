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Большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис поиска работы и сотрудников Worki и компания ResearchMe провели онлайн-опрос среди 3250 работающих или находящихся в поиске работы пользователей рунета, по итогам которого оказалось, что 39% респондентов ищут работу в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении Worki.

Большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях — опрос

Помимо этого, среди каналов поиска работы опрошенные отмечали сайты с объявлениями о вакансиях (66% респондентов) и поиск через друзей и знакомых (51%).

Использование соцсетей для поиска работы популярнее всего у людей в возрасте до 35 лет: 49% респондентов до 24 лет и 43% респондентов 25-34 лет обычно ищут работу в социальных сетях. Чем пользователи старше, тем выше доля тех, кто ищет работу через друзей, знакомых и коллег. В более старшем возрасте (от 45 лет) ищут работу в соцсетях всего 35% респондентов.

Наиболее популярные способы поиска работы в социальных сетях, которые отмечали респонденты — это поиск вакансий в тематических сообществах (69% опрошенных), отклик в постах на официальной странице работодателя или в группе работодателя (36% респондентов), личные сообщения работодателю через официальную страницу или группу (19% респондентов). 

Преимущества общения с работодателем через сообщения в соцсетях:

  • общение происходит быстрее (41%),
  • видно, прочитано ли сообщение (38%),
  • возможность одновременно заниматься личными и рабочими делами (36%),
  • можно сразу предоставить фото необходимых документов (31%),
  • неформальный подход к общению (30%).

Большинство пользователей рунета (78%) считают удобным такой канал связи с потенциальным работодателем.

Фото: Unsplash

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