Российские товары на сумму $1,8 млн были проданы на онлайн-акции в Китае

В рамках специальной онлайн-акции по продвижению европейских товаров в Китае российские производители продали товары на сумму $1,8 млн. Акция проходила на китайской торговой онлайн-площадке Tmall , принадлежащей Alibaba. Об этом сообщает ТАСС.

Российские продажи были организованы Медиакорпорацией Китая совместно с посольством РФ в КНР. Акция состоялась в рамках проходящей в Шанхае третьей Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE). Среди предлагавшихся покупателям товарных позиций были конфеты, мороженое, зубная паста, краска для волос и натуральная косметика российского производства.

Во время онлайн-трансляции китайские телеведущие рекламировали зарубежные товары. На продвижение российских товаров был отведен один час. За это время принявшие участие в акции российские производители продали всю продукцию, подготовленную для торгов. Отмечается, что все складские запасы российских конфет были проданы за первые три секунды с момента начала лайфстрима. За такое же время было реализовано и все мороженое.

«Хотя я и следил за трансляцией в прямом эфире, мне не удалось приобрести товара с родины. И это не удивительно, ведь, как мне сказали, российские товары оказались столь популярны у китайской аудитории, что были распроданы в считанные секунды», — рассказывает посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он добавил, что подобные мероприятия помогают ближе познакомить народы двух стран с культурой и традициями друг друга.

По данным ТАСС, общее число пользователей интернета в Китае превышает 900 млн человек. На торговых онлайн-площадках в Китае насчитывается свыше 700 млн активных пользователей. В список крупных китайских платформ электронной торговли входят такие компании, как Alibabа, онлайн-ритейлер jd.com, а также Pingduoduo. Онлайн-продажи обеспечивают в настоящее время порядка 24,3% от общего объема розничной торговли в Китае.

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