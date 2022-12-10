Продажи на маркетплейсах в ноябре выросли в 2,7 раза к году

Продажи на маркетплейсах в ноябре выросли в 2,7 раза год к году, подсчитали аналитики МТС. AliExpress уступил лидерство по продажам российским маркетплейсам, а по числу уникальных пользователей первым стал «Яндекс.Маркет».
Аналитику по продажам на маркетплейсах в ноябре 2022 года предоставили в МТС, рассмотрев обезличенные «большие данные» и «МТС Банка». Показатели ноября текущего года сравнивали с показателями ноября прошлого года.
Лидером по продажам на маркетплейсах стал Wildberries с долей в 51%, следом за ним идет Ozon с долей в 29%, тройку замкнул AliExpress с 16%-ной долей. Совокупные продажи увеличились в 2,7 раза, а средний чек – на 3%, до 1870 рублей.
«Яндекс.Маркет» стал лидером по количеству зашедших на площадку уникальных пользователей, однако Ozon и Wildberries по этому показателю стали лидерами роста – число «уников» на этих маркетплейсах увеличилось на 28% и 20% соответственно. AliExpress потерял в ноябре треть уникальных пользователей.
Больше всего выросли продажи в категории фитнес-клубов (+21%), книг (+14%), обуви (+11%), товаров для дома (+9%) и косметики (+7%). Средний чек в фитнес-клубах остался неизменным, по другим категориям вырос незначительно, рассказали в пресс-службе МТС.
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