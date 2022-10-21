Аналитики подсчитали выручку, которую россияне получили от майнинга биткоинов

Выручка российских майнеров от добычи биткоинов в период с 2017 по 2021 год выросла в 18 раз, подсчитали аналитики. Доходы майнеров росли даже во время падения стоимости первой криптовалюты до локальных минимумов.

Подсчетами с RB.RU поделились в компании-поставщике вычислительного оборудования Intelion Data Systems.

За первые восемь месяцев выручка от майнинга биткоинов в России снизилась год к году и составила около 57 млрд рублей. По прогнозу, к концу года выручка достигнет 85,5 млрд рублей. В таком случае 2022 год станет первым за последние пять лет, когда выручка от добычи биткоинов сократится год к году.

«Объяснением такого снижения является сложившиеся сразу несколько негативных по отношению к криптовалюте факторов — экономический кризис, падение курса биткоина, санкции и укрепление рубля по отношению к доллару», – рассказали в компании.

В период с 2017 по 2021 год выручка от майнинга биткоинов в России неуклонно росла и увеличилась в 18 раз. Если пять лет назад на добыче биткоинов россияне заработали 7 млрд рублей, то в 2021 году – 128 млрд рублей. Выручка росла даже в кризисные для биткоина годы, отметили в Intelion Data Systems.

Фото на обложке: André François McKenzie / Unsplash