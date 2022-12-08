Россияне рассказали о главных причинах стресса на новогодних праздниках

Почти 60% россиян назвали финансовые проблемы главной причиной стресса на новогодних праздниках, показал опрос страховой компании ВСК и «Сравни», проведенный в декабре среди 1,2 тыс. респондентов.
Главные причины новогоднего стресса для россиян:
- финансовые проблемы — 56%;
- большое количество предпраздничных дел — 20%;
- подготовка к празднованию в последний момент — 17%;
- перспектива неприятной встречи с родственниками — 17%.
Опрос также показал, что каждый пятый сталкивался с несчастными случаями на новогодние праздники один раз или больше (7% травмировались во время активного отдыха или спорта, 5% получали отравление от еды или напитков, 4% получали ожоги и травмы от фейерверков и петард).
Более половины россиян (56%) опасаются в новогодние праздники получить травмы во время прогулок и зимнего спорта. На втором месте — отравление едой и напитками (21%). На третьем и четвертом местах — порча имущества и ожоги и травмы от пиротехники.
Фото на обложке: Unsplash
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