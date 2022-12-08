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Россияне рассказали о главных причинах стресса на новогодних праздниках

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Почти 60% россиян назвали финансовые проблемы главной причиной стресса на новогодних праздниках, показал опрос страховой компании ВСК и «Сравни», проведенный в декабре среди 1,2 тыс. респондентов.

Россияне рассказали о главных причинах стресса на новогодних праздниках

Главные причины новогоднего стресса для россиян:

  • финансовые проблемы — 56%;
  • большое количество предпраздничных дел — 20%;
  • подготовка к празднованию в последний момент — 17%;
  • перспектива неприятной встречи с родственниками — 17%.

Опрос также показал, что каждый пятый сталкивался с несчастными случаями на новогодние праздники один раз или больше (7% травмировались во время активного отдыха или спорта, 5% получали отравление от еды или напитков, 4% получали ожоги и травмы от фейерверков и петард).

Более половины россиян (56%) опасаются в новогодние праздники получить травмы во время прогулок и зимнего спорта. На втором месте — отравление едой и напитками (21%). На третьем и четвертом местах — порча имущества и ожоги и травмы от пиротехники.

Фото на обложке: Unsplash

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