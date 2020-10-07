Российских производителей хотят обязать использовать отечественные процессоры
Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Это позволит отнести технику к продукции российского производства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который прошел общественное обсуждение 5 октября.
В Минпромторге пояснили, что новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение на использование в вычислительной технике, произведенной в России, центральных процессоров иностранного производства позволит:
- стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной промышленности,
- усилить производственную отраслевую кооперацию,
- развить российские производственные предприятия за счет увеличения притока капитала в отрасль.
Нововведения коснутся производителей как микроэлектроники («Микрон», МЦСТ, «Байкал электроник» и другие), так и вычислительной техники («ПК Аквариус», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Байтэрг» и другие).
Это не единственная мера поддержки отечественных производителей процессоров и вычислительной техники, которую предлагает Минпромторг. Ведомство также обсуждает законопроект о дисквалификации руководителей госорганов в случае невыполнения квот по закупке отечественной продукции с запретом занятия соответствующих должностей, пишет газета.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья