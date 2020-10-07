Российских производителей хотят обязать использовать отечественные процессоры

Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Это позволит отнести технику к продукции российского производства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который прошел общественное обсуждение 5 октября.

В Минпромторге пояснили, что новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение на использование в вычислительной технике, произведенной в России, центральных процессоров иностранного производства позволит:

стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной промышленности,

усилить производственную отраслевую кооперацию,

развить российские производственные предприятия за счет увеличения притока капитала в отрасль.

Нововведения коснутся производителей как микроэлектроники («Микрон», МЦСТ, «Байкал электроник» и другие), так и вычислительной техники («ПК Аквариус», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Байтэрг» и другие).

Это не единственная мера поддержки отечественных производителей процессоров и вычислительной техники, которую предлагает Минпромторг. Ведомство также обсуждает законопроект о дисквалификации руководителей госорганов в случае невыполнения квот по закупке отечественной продукции с запретом занятия соответствующих должностей, пишет газета.

Фото: Unsplash