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Российских производителей хотят обязать использовать отечественные процессоры

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Это позволит отнести технику к продукции российского производства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект, который прошел общественное обсуждение 5 октября.

Российских производителей хотят обязать использовать отечественные процессоры

В Минпромторге пояснили, что новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение на использование в вычислительной технике, произведенной в России, центральных процессоров иностранного производства позволит:

  • стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной промышленности,
  • усилить производственную отраслевую кооперацию,
  • развить российские производственные предприятия за счет увеличения притока капитала в отрасль.

Нововведения коснутся производителей как микроэлектроники («Микрон», МЦСТ, «Байкал электроник» и другие), так и вычислительной техники («ПК Аквариус», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Байтэрг» и другие).

Это не единственная мера поддержки отечественных производителей процессоров и вычислительной техники, которую предлагает Минпромторг. Ведомство также обсуждает законопроект о дисквалификации руководителей госорганов в случае невыполнения квот по закупке отечественной продукции с запретом занятия соответствующих должностей, пишет газета.

Фото: Unsplash

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