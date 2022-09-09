На острове Русский начнут производить лекарства из краба

В России начнется производство лекарств широкого профиля из печени и панциря краба. Сфера применения будущих лекарств — от ветеринарии и дерматологии до функционального питания и биологически активных добавок.

Пилотной площадкой выбран инновационный научно-технологический центр «Русский» (остров Русский, Приморский край). Об этом RB.RU сообщила пресс-служба ИНТЦ «Русский».

Участники пилотной площадки будут работать над тремя проектами: «зеленой» добычей хитина из панциря краба, производством омега-жиров и уникального ферментного комплекса из печени ракообразного.

Будущие лекарства смогут применяться от сфер ветеринарии и дерматологии до функционального питания и биологически активных добавок.

«Производство омега-жиров из печени краба технически проще, чем из печени кальмара и рыб, а «зеленая» технология выработки хитина безопасна для человека и позволяет значительно ускорить процесс», — сообщила гендиректор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.

Использование компанией печени краба для производства ферментного комплекса объясняется его высокой активностью: обитание в экстремальных условиях и широкий спектр питания сделали эти ферменты способными расщепить большинство видов биологической ткани.

Полученный комплекс будет использован, например, для лечения гнойной хирургической инфекции. Препарат с такими ферментами ускоряет удаление некроза с поверхности ран.

Инновационное предприятие организует группа компаний «Антей» (один из лидеров по добыче краба в стране) совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии. Соглашение о начале опытного производства лекарств было подписано на полях ВЭФ руководителями ГК «Антей» и Фонда развития ИНТЦ «Русский». Производство начнется в 2023 году.

Фото на обложке: ИНТЦ «Русский»