На острове Русский начнут производить лекарства из краба

В России начнется производство лекарств широкого профиля из печени и панциря краба. Сфера применения будущих лекарств — от ветеринарии и дерматологии до функционального питания и биологически активных добавок.
Пилотной площадкой выбран инновационный научно-технологический центр «Русский» (остров Русский, Приморский край). Об этом RB.RU сообщила пресс-служба ИНТЦ «Русский».
Участники пилотной площадки будут работать над тремя проектами: «зеленой» добычей хитина из панциря краба, производством омега-жиров и уникального ферментного комплекса из печени ракообразного.
Будущие лекарства смогут применяться от сфер ветеринарии и дерматологии до функционального питания и биологически активных добавок.
«Производство омега-жиров из печени краба технически проще, чем из печени кальмара и рыб, а «зеленая» технология выработки хитина безопасна для человека и позволяет значительно ускорить процесс», — сообщила гендиректор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.
Использование компанией печени краба для производства ферментного комплекса объясняется его высокой активностью: обитание в экстремальных условиях и широкий спектр питания сделали эти ферменты способными расщепить большинство видов биологической ткани.
Полученный комплекс будет использован, например, для лечения гнойной хирургической инфекции. Препарат с такими ферментами ускоряет удаление некроза с поверхности ран.
Инновационное предприятие организует группа компаний «Антей» (один из лидеров по добыче краба в стране) совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии. Соглашение о начале опытного производства лекарств было подписано на полях ВЭФ руководителями ГК «Антей» и Фонда развития ИНТЦ «Русский». Производство начнется в 2023 году.
Фото на обложке: ИНТЦ «Русский»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 2 Почему так сложно создать робота-помощника? Объясняет преподаватель машиностроения
- 3 RuStore добавил push-уведомления и ссылки для быстрого перехода к приложениям
- 4 Инструмент мошенников и угроза для актеров: к чему приведут реалистичные дипфейки
- 5 Умная камера «Яндекса» поможет скопировать любой текст в один клик
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022