Российский магазин приложений для Android RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых. Получение средств проходит через b2b-сервис «VK Pay самозанятые». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе VK.

Деньги поступят на банковскую карту, привязанную к личному кабинету разработчика в магазине приложений. Минимальный порог для выплаты составит 5 тыс. рублей.

Для подключения монетизации нужно в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у разработчика статус самозанятого.

Со всеми подробностями можно ознакомиться в раздете «Помощь» на сайте RuStore.

RuStore сообщил о планах по открытию монетизации в конце мая 2023 года. Тогда же компания анонсировала запуск собственных сервисов аналитики и тестирования, а также инструментов продвижения продуктов.

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