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RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский магазин приложений для Android RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых. Получение средств проходит через b2b-сервис «VK Pay самозанятые». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе VK.

RuStore запустил функцию монетизации для самозанятых

Деньги поступят на банковскую карту, привязанную к личному кабинету разработчика в магазине приложений. Минимальный порог для выплаты составит 5 тыс. рублей.

Для подключения монетизации нужно в консоли разработчика перейти в раздел «Монетизация» и нажать кнопку «Подключить». Система автоматически проверит, есть ли у разработчика статус самозанятого.  

Со всеми подробностями можно ознакомиться в раздете «Помощь» на сайте RuStore.

  • RuStore сообщил о планах по открытию монетизации в конце мая 2023 года. Тогда же компания анонсировала запуск собственных сервисов аналитики и тестирования, а также инструментов продвижения продуктов.

Фото на обложке: Bk87 / Shutterstock

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