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РВК начала поиск российских стартапов для внедрения в Узбекистане

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

РВК совместно с Национальным агентством проектного управления при президенте Республики Узбекистан (НАПУ) запустила проект по поиску российских технологических проектов для упрощенного внедрения в инфраструктуру Узбекистана. Об этом говорится в сообщении РВК.

РВК начала поиск российских стартапов для внедрения в Узбекистане

Российские технологические компании смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ – государственного уполномоченного органа в сфере внедрения и развития цифровой экономики в Узбекистане.

К участию приглашаются российские компании, заинтересованные в расширении своего присутствия и внедрении перспективных инновационных решений в Республике Узбекистан. Жюри будет рассматривать проекты по направлениям:

  1. Энергетика и энергоэффективные технологии.
  2. Цифровое сельское хозяйство, экоземледелие и производство продуктов питания.
  3. Экология, мусоропереработка, ресурсосбережение.
  4. Цифровые технологии для умного города, социальной сферы и ЖКХ.
  5. Медицинские технологии и оборудование.
  6. Услуги и сервисы на основе технологий распределенного реестра.
  7. Телекоммуникации, сотовая и спутниковая связь, цифровые сервисы для населения.

Наиболее перспективным проектам НАПУ предложит приоритетное рассмотрение условий этапа PoC (доказательство концепции) на объектах инфраструктуры Узбекистана, GR и PR-сопровождение, содействие в найме сотрудников, а также регистрацию представительства компании в Международном высокотехнологичном инновационном центре Delta city (предусматривает налоговые льготы и преференции).

Для российских компаний, прошедших предварительный отбор, будут организованы индивидуальные встречи с заинтересованными в сотрудничестве партнерами и заказчиками, представляющими отраслевые корпорации и компании Узбекистана.

Для участия в отборе необходимо направить заполненную анкету и презентацию проекта по адресу [email protected]. Сбор заявок продлится до 14 июля 2020 года.

Фото: Unsplash

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