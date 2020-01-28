РЖД хочет запустить доставку еды к поездам в городах-миллионниках

Дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), планирует запустить доставку еды к поездам дальнего следования в регионах из-за востребованности услуги на московских вокзалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ФПК Петра Иванова.

Иванов рассказал журналистам, что в 2020 году планируется масштабирование московского проекта на города-миллионники. Сейчас, по его словам, идут переговоры с партнерами из Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

Доставку хотят встроить в мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Создание собственной курьерской службы ФПК не рассматривает, но не исключает такого развития событий.



Иванов заявил, что компания открыта для предложений со стороны заведений, которые смогут обеспечить качественный сервис на остановках поездов.



В декабре 2019 года РЖД запустил в Москве проект доставки к поезду еды из ресторанов и кафе для пассажиров. Заказ нужно делать перед оплатой билета.



По словам Иванова, услугу готовы предоставлять как рестораны со средним чеком, так и те, что ориентированы на пассажиров вагонов класса «люкс» и СВ.