S7 Airlines отменила все авиарейсы в Европу до 13 марта

S7 Airlines отменила все авиарейсы в Европу до 13 марта. На рейсы после 13 марта продажи билетов приостановлены. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость купленных билетов.

Об отмене рейсов в европейские города на срок с 26 февраля по 13 марта сообщила пресс-служба S7 Airlines.

Авиакомпания отменила все рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж на срок с 26 февраля по 13 марта.

Продажа билетов на рейсы после 13 марта приостановлена.

В S7 Airlines уточнили, что приняли решение об отмене рейсов в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. О закрытии неба для перелетов российских воздушных судов объявила Чехия и Польша.

Пассажиры с купленными билетами на отмененные рейсы смогут вернуть деньги через форму на сайте авиакомпании или обратившись в контактный центр S7 Airlines. Если билет покупали у контрагентов, то за возвратом средств нужно обращаться к ним, уточнили в S7 Airlines.

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