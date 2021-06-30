Сервис «Сбера» по приему платежей запустил решение для сделок между пользователями интернет-платформ

Сервис для приема платежей в интернете «ЮKassa», входящий в экосистему «Сбера», запустил «Безопасную сделку» — решение для расчетов между пользователями на С2С-платформах. Об этом RB.ru сообщил представитель «Юmoney» (развивает «ЮKassa»).

Решение подходит маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам по поиску специалистов, агрегаторам такси, службам курьерской доставки и другим площадкам для сделок между физлицами.

Продавцу «Безопасная сделка» гарантирует, что его товар или услуга будут оплачены. Покупатель же может быть уверен, что платит за качественный товар или услугу, уверяют в «ЮKassa».

Деньги клиента приходят продавцу только после того, как заказчик получил свою покупку. При этом «Безопасная сделка» позволяет заморозить деньги на срок до трех месяцев.

«"Безопасная сделка" не требует идентификации ни одной из сторон — пользователям нужно лишь указать данные своих банковских карт для оплаты. Удобно также, что новый сервис помогает самозанятым и площадкам сократить документооборот», — сообщил гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев.

При оплате в рамках «Безопасной сделки» покупателю доступен любой из популярных методов оплаты и привязка карты, а продавец может получать деньги на любую банковскую карту или на счет пользователя «ЮMoney». Стороны расчитываются напрямую — не нужно ждать, пока деньги пройдут через расчетный счет платформы.

Комиссия «Безопасной сделки» составляет до 4,5%. Общая сумма платежа складывается из заработка продавца, комиссии платформы и комиссии «ЮKassa».

Сервис может работать с другими продуктами «ЮKassa», такими как сплитование для маркетплейсов, быстрый P2P-расчет, сервис электронных чаевых.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash