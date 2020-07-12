Названо самое безопасное направление для путешествий

Туристы назвали самое безопасное направление для путешествий. По мнению 53% россиян, это поездка на дачу. Опрос был проведен сервисом путешествий «Туту.ру».

Самый безопасный отдых пользователи комментировали так: «Отдых на даче, разумеется, самый безопасный из списка. Но если рассматривать в общем, то я предпочту отдых по России, чем за пределами страны». «У себя дома на огороде». «Выйти на балкон и вздохнуть полной грудью!». «Сон в бункере на мягком матраце — самое то, наверное».

13% россиян уверены, что сейчас лучшее место для отдыха — регионы, где нет пляжей (Карелия, Алтай, Байкал и т.д). Так, можно отдыхать с палаткой на берегу Байкала.

По 9% опрошенных считают, что безопаснее сейчас отдыхать на райских островах и на курортах Краснодарского края и Крыма.

Чуть меньше россиян высказались за поездку в Европу (8%). При этом отдых в европейских странах респондентам кажется более безопасным, чем в санаториях России (6%).

Меньше всего голосов набрали поездки в страны СНГ (2%).

В опросе приняло участие больше 3 тысяч человек.

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