Каждый пятый россиянин ждет повышения зарплаты в этом году

Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, каких изменений в зарплате они ожидают в этом году. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Большинство респондентов указали, что не ожидают каких-либо изменений в заработной плате (46%). По мнению 34% опрошенных, их зарплата в этом году снизится. 20% респондентов считают, что их зарплата вырастет.

Большинство респондентов отметили, что не надеются получить премию по итогам года — об этом заявили 70% опрошенных. Только 30% россиян уверены, что получат премию.

Опрос проходил в июле 2020 года среди 3200 респондентов из всех округов России.

Ранее «Работа.ру» выяснила, что 79% россиян подрабатывают или хотят найти подработку в ближайшее время.

Самые популярные профессии для подработки среди россиян:

водитель — 14%;

курьер — 13%;

репетитор — 12%;

маркетолог — 8%;

строитель или разнорабочий — 6%;

компьютерный мастер — 4%;

официант — 2%.

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