Каждый пятый россиянин ждет повышения зарплаты в этом году
Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, каких изменений в зарплате они ожидают в этом году. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Большинство респондентов указали, что не ожидают каких-либо изменений в заработной плате (46%). По мнению 34% опрошенных, их зарплата в этом году снизится. 20% респондентов считают, что их зарплата вырастет.
Большинство респондентов отметили, что не надеются получить премию по итогам года — об этом заявили 70% опрошенных. Только 30% россиян уверены, что получат премию.
Опрос проходил в июле 2020 года среди 3200 респондентов из всех округов России.
Ранее «Работа.ру» выяснила, что 79% россиян подрабатывают или хотят найти подработку в ближайшее время.
Самые популярные профессии для подработки среди россиян:
- водитель — 14%;
- курьер — 13%;
- репетитор — 12%;
- маркетолог — 8%;
- строитель или разнорабочий — 6%;
- компьютерный мастер — 4%;
- официант — 2%.
Фото: Alohaflaminggo / Shutterstock
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