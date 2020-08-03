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Каждый пятый россиянин ждет повышения зарплаты в этом году

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, каких изменений в зарплате они ожидают в этом году. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Каждый пятый россиянин ждет повышения зарплаты в этом году

Большинство респондентов указали, что не ожидают каких-либо изменений в заработной плате (46%). По мнению 34% опрошенных, их зарплата в этом году снизится. 20% респондентов считают, что их зарплата вырастет. 

Большинство респондентов отметили, что не надеются получить премию по итогам года — об этом заявили 70% опрошенных. Только 30% россиян уверены, что получат премию. 

Опрос проходил в июле 2020 года среди 3200 респондентов из всех округов России. 

Ранее «Работа.ру» выяснила, что 79% россиян подрабатывают или хотят найти подработку в ближайшее время. 

Самые популярные профессии для подработки среди россиян: 

  • водитель — 14%;
  • курьер — 13%;
  • репетитор — 12%;
  • маркетолог — 8%;
  • строитель или разнорабочий — 6%;
  • компьютерный мастер — 4%;
  • официант — 2%. 

Фото: Alohaflaminggo / Shutterstock

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