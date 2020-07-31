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Россияне подрабатывают водителями и курьерами — исследование

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

79% россиян подрабатывают или хотят найти дополнительный источник дохода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование рекрутингового портала «Работа.ру». 

Россияне подрабатывают водителями и курьерами — исследование

По данным исследования, 14% респондентов уже подрабатывают, еще 65% опрошенных планируют найти подработку в ближайшее время. При этом каждый пятый респондент отметил, что не хочет заниматься дополнительной работой. 

Самые популярные профессии для подработки среди россиян: 

  • водитель — 14%;
  • курьер — 13%;
  • репетитор — 12%;
  • маркетолог — 8%;
  • строитель или разнорабочий — 6%;
  • компьютерный мастер — 4%;
  • официант — 2%. 

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что согласились бы на любую подработку в удаленном формате. Также участники опроса отмечали профессии бухгалтера, мастера по клинингу, переводчика и мастера по маникюру.

32% респондентов хотели бы увеличить доход с помощью подработки на 30-50%. Еще 22% опрошенных согласны получать на 10-30% больше, чем обычно. 19% россиян хотят увеличить доход более чем на 50%. Только 3% респондентов хотели бы получать прибавку к основной зарплате менее 10%.

«Работа.ру» проводила исследование в июле 2020 года среди 3 тысяч человек из всех регионов страны. 

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock

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