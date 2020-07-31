Россияне подрабатывают водителями и курьерами — исследование
79% россиян подрабатывают или хотят найти дополнительный источник дохода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование рекрутингового портала «Работа.ру».
По данным исследования, 14% респондентов уже подрабатывают, еще 65% опрошенных планируют найти подработку в ближайшее время. При этом каждый пятый респондент отметил, что не хочет заниматься дополнительной работой.
Самые популярные профессии для подработки среди россиян:
- водитель — 14%;
- курьер — 13%;
- репетитор — 12%;
- маркетолог — 8%;
- строитель или разнорабочий — 6%;
- компьютерный мастер — 4%;
- официант — 2%.
В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что согласились бы на любую подработку в удаленном формате. Также участники опроса отмечали профессии бухгалтера, мастера по клинингу, переводчика и мастера по маникюру.
32% респондентов хотели бы увеличить доход с помощью подработки на 30-50%. Еще 22% опрошенных согласны получать на 10-30% больше, чем обычно. 19% россиян хотят увеличить доход более чем на 50%. Только 3% респондентов хотели бы получать прибавку к основной зарплате менее 10%.
«Работа.ру» проводила исследование в июле 2020 года среди 3 тысяч человек из всех регионов страны.
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