Россияне подрабатывают водителями и курьерами — исследование

79% россиян подрабатывают или хотят найти дополнительный источник дохода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование рекрутингового портала «Работа.ру».

По данным исследования, 14% респондентов уже подрабатывают, еще 65% опрошенных планируют найти подработку в ближайшее время. При этом каждый пятый респондент отметил, что не хочет заниматься дополнительной работой.

Самые популярные профессии для подработки среди россиян:

водитель — 14%;

курьер — 13%;

репетитор — 12%;

маркетолог — 8%;

строитель или разнорабочий — 6%;

компьютерный мастер — 4%;

официант — 2%.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что согласились бы на любую подработку в удаленном формате. Также участники опроса отмечали профессии бухгалтера, мастера по клинингу, переводчика и мастера по маникюру.

32% респондентов хотели бы увеличить доход с помощью подработки на 30-50%. Еще 22% опрошенных согласны получать на 10-30% больше, чем обычно. 19% россиян хотят увеличить доход более чем на 50%. Только 3% респондентов хотели бы получать прибавку к основной зарплате менее 10%.

«Работа.ру» проводила исследование в июле 2020 года среди 3 тысяч человек из всех регионов страны.