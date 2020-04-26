Половине россиян не удалось сохранить зарплату в апреле — опрос

Почти половина россиян (44%) вынуждена не работать в апреле в связи с указом президента о продлении рабочих дней до конца месяца, под сокращение попали 5%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Работа».

Почти половина россиян (45%) сохранили заработные платы, остальным это не удалось. Каждый третий столкнулся со сложностями в виде сокращения зарплаты или вынужденного неоплачиваемого отпуска.

Некоторым офлайн-организациям до сих пор разрешено работать в обычном режиме. По результатам опроса, в основном сотрудникам именно таких организаций работодатели продолжают платить зарплату в полном размере (их 68%).

Чуть меньше — 67% сотрудникам — сохранили зарплату, и они продолжают работать оффлайн вопреки указу президента. Почти столько же — 65% работников — остались при прежней зарплате, сумев перевести работу в онлайн.

Лишь ⅕ из тех, кто временно вынужден не работать, зарплата выплачивается в полном размере (17%). В основном же их отправили в неоплачиваемый отпуск (31%) или сократили (10%).

Отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск смогли себе позволить только 3% компаний. Примерно треть сотрудников, которые продолжает работать удаленно, сталкиваются с сокращением зарплат (28%).

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