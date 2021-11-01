Российские инженеры разработали вендинговый аппарат по приготовлению «правильной пищи» за 30 секунд

Российские инженеры разработали вендинговый аппарат, который готовит блюда «правильной» кухни за 30-60 секунд. Создатели отмечают, что он во многом отличается от аналогов как в практичности, так и в цене. Стоимость одного аппарата составляет 1,4 млн рублей.

Вендинговый аппарат SalatOmat разработали инженеры НИТУ «МИСиС» совместно с Karfidov Lab по заказу частной компании AFM. Разработчики отметили, что весь процесс приготовления осуществляется без участия человека.

Роботизированный аппарат загружается 16 видами продуктов, из которых 11 основных – овощи, крупы, лапша, и 5 дополнительных – соусы, орехи, сыр. Аппарат позволяет пользователю выбрать блюдо из предложенных, а также «собрать» блюдо самому.

«Процесс приготовления в роботе начинается с подготовки продуктов – термической и ультрафиолетовой обработки (защита от микробов и вирусов), нарезки овощей, стабилизации температуры (охлаждение или нагрев в зависимости от блюда). Далее следует дозировка компонентов, упаковка и выдача. Завершает цикл работы устройства фиксация данных для дальнейших заказов клиента», – рассказал сооснователь и генеральный конструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов.

Ингредиенты для блюд загружаются в контейнеры, где хранятся не более 8 часов, а в случае неиспользования – утилизируются. По данным разработчиков, один аппарат способен собрать от 150 до 500 порций в день. Процесс приготовления одного блюда занимает от 30 до 60 секунд. Аппарат работает от электросети и занимает 1 кв. м. площади.

В отличие от аналогов, аппарат SalatOmat исключает попадание в блюдо сторонних ингредиентов, как это случается в аппаратах Sally the Salad Robot. Кроме того, SalatOmat стоит 1,4 млн рублей, в том время как Sally the Salad Robot – 2,2 млн рублей.

Покупатели смогут пользоваться сервисом, используя мобильное приложение AFM.

Система покажет ближайшую точку с роботом, а также запомнит предпочтения клиента.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!