Законопроект о штрафах за пьяную и коллективную езду на электросамокатах внесли в Госдуму

Законопроект о штрафах за пьяную и коллективную езду на электросамокатах внесли в Госдуму. Также предлагается штрафовать за отказ от медосвидетельствования, уезд с места ДТП и перевозку на самокате детей.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из автором законопроекта, член Совета Федерации Артем Шейкин.

За езду на электросамокате и отказ от медицинского освидетельствования предлагается штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей. За перевозку на электросамокате детей могут начать штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, за коллективную езду может грозить штраф до 3 тыс. рублей.

За скрытие с места ДТП водителя СИМ предлагается штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, на 500–5 тыс. рублей — за превышение скорости, которая установлена на данном участке дороги.

Также законопроект предусматривает штрафы для водителей СИМ за езду по не предназначенному для этого участку дороги в нарушение правил ПДД (2–5 тыс. рублей) и за езду на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным дорожкам и тротуарам.

Ранее был предложен законопроект об оснащении электросамокатов QR-кодами и внесении их в единый реестр для контроля.

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