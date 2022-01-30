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Новый многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Легкий отечественный аэроплан, призванный обеспечить транспортную доступность на Дальнем Востоке, провел 25 минут на высоте 500 метров. 

Новый многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет

Испытания новинки компании «Байкал Инжиниринг» пошли в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высоко оценил потенциал модели ЛМС-901, которую разработали по заказу ведомства.

Преимущество этого девятиместного самолета в том, что он способен работать в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры.

«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», – отметил глава Минпромторга.

Задача «Байкала» – заменить «кукурузник» Ан-2 в ключевых сферах применения малой авиации. Речь о пассажирских и грузовых перевозках, санитарной авиации, патрулировании и мониторинге в авиалесоохране и об авиационных сельхозработах.

В ходе тестирования «Байкала» летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил руления и маневры, которые показали, что самолет устойчив и хорошо управляем, а все системы работают в штатном режиме.

Крейсерская скорость модели ЛМС-901 – до 300 км/ч, максимальная дальность – до 3 тыс. км (с полезной нагрузкой в 2 тонны – 1,5 тыс. км), стоимость в базовой версии – 120 млн рублей. 

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Серийный выпуск силами Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) намечен на 2023-2025 гг. Разработчики рассчитывают, что к 2030 году объем рынка госзаказа на самолеты «Байкал» составит 300 машин.

9-10 февраля «Байкал» представят предпринимателям на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

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Фото на обложке: flybaikal.ru / Байкал Инжиниринг

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