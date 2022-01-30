Новый многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет

Испытания новинки компании «Байкал Инжиниринг» пошли в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высоко оценил потенциал модели ЛМС-901, которую разработали по заказу ведомства.

Преимущество этого девятиместного самолета в том, что он способен работать в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры.

«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», – отметил глава Минпромторга.

Задача «Байкала» – заменить «кукурузник» Ан-2 в ключевых сферах применения малой авиации. Речь о пассажирских и грузовых перевозках, санитарной авиации, патрулировании и мониторинге в авиалесоохране и об авиационных сельхозработах.

В ходе тестирования «Байкала» летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил руления и маневры, которые показали, что самолет устойчив и хорошо управляем, а все системы работают в штатном режиме.

Крейсерская скорость модели ЛМС-901 – до 300 км/ч, максимальная дальность – до 3 тыс. км (с полезной нагрузкой в 2 тонны – 1,5 тыс. км), стоимость в базовой версии – 120 млн рублей.

Серийный выпуск силами Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) намечен на 2023-2025 гг. Разработчики рассчитывают, что к 2030 году объем рынка госзаказа на самолеты «Байкал» составит 300 машин.

9-10 февраля «Байкал» представят предпринимателям на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

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Фото на обложке: flybaikal.ru / Байкал Инжиниринг