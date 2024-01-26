Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты напрямую через банки

Россиянам предложили упростить механизм установки самозапрета на кредиты — добровольно отказаться от получения через банки и МФО. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта ко второму чтению, который предполагает поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

Норма может заработать с января 2026 года. По словам первогозампреда комитета Госдумы Константина Бахарева, документ еще «находится в работе», обсуждение отдельных пунктов продолжается.

Документ предполагает и другие изменения в первоначальной версии:

Клиента будут проверять на наличие запрета на выдачу кредитов по паспортным данным и дополнительным параметрам: сначала предлагали делать это по СНИЛС, сейчас это будет ИНН.

В этой версии документа появились пункты о том, что работать с заявлениями россиян о самозапрете на ссуды будут банки и МФО. Оба этих вопроса окончательно не решены, отмечают собеседники издания. Например, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков против этого, так как уверен, что банки и МФО в этой ситуации – заинтересованные организации и могут начать «создавать проблемы» для граждан, которые хотят установить самозапрет на кредиты.

Также срок вступления закона в силу в целом сдвигается на 15 января 2025 года, а основных пунктов, связанных с работой кредиторов, — на 15 января 2026 года. Изменения даты законодатели объясняют тем, что нужно будет вносить в региональные бюджеты дополнительные затраты на работу МФЦ, которые будут принимать заявления о самозапрете.

Самозапрет на выдачу потребительских кредитов одобрили в первом чтении в октябре 2023 года. В Госдуме считают, что такая мера позволит защитить население от действий мошенников. Исключение из правил составят кредиты под залог автомобиля или обеспеченные ипотекой.

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