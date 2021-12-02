Saxo Bank включил в список «шокирующих предсказаний» на 2022 год упадок Meta и Spotify

Датский Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» на 2022 год, из-за которых «мировые рынки может накрыть мощной ударной волной».

В список из 10 событий включили упадок социального сервиса Meta и музыкального Spotify из-за резкого оттока пользователей и появления более совершенных платформ.

В Saxo Bank предполагают, что в 2022 году молодежь покинет Facebook в знак протеста против использования персональных данных ради получения прибыли. Попытка вернуть новое поколение с помощью смены названия на Meta не станет успешной, а Facebook окажется в эпицентре культурной войны между поколениями старше и младше 40 лет, пишет издание «Коммерсантъ».

Компания Марка Цукерберга попытается купить Snapchat или TikTok, чтобы вернуть доверие молодых и создать «жуткую Метавселенную» для более пристального наблюдение за пользователями, но инвесторы все равно отвернутся от нее.

«В 2022 году инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании»,— отмечает Saxo Bank.

Нарушения в работе музыкального стримингового сервиса Spotify произойдут из-за появления новой цифровой платформы на основе NFT (невзаимозаменяемые токены — non-fungible tokens). В 2022 году новая технология на основе блокчейна поможет авторам вернуть свою справедливую долю доходов индустрии, считают в банке.

В список «шокирующих предсказаний» на 2022 год также включены революция сознания, конституционный кризис после промежуточных выборов в США, гонка гиперзвуковых вооружений, экологические проблемы из-за отказа прекратить новые инвестиции в добычу нефти и газа, а также изобретение «коктейлей», способных продлить жизнь на 25 лет.

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Фото на обложке: pexels.com