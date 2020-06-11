Сбербанк запустил для владельцев бизнеса приложение персональной аналитики

Сбербанк запустил сервис «СберСоветник» — приложение, в котором можно получить аналитику по основным бизнес-метрикам, оценить нишу, а также сравнить показатели своего бизнеса с другими компаниями отрасли. Об этом говорится в сообщении банка.

В настоящее время в «СберСоветнике» доступно 10 сервисов.

В приложении можно проанализировать целевую аудиторию конкретного бизнеса по социально-демографическим признакам. Также в нем содержится информация о среднем чеке в сравнении с рынком, общем трафике посещаемости, частоте возврата клиентов и тому, какую долю выручки они приносят; зарплатной аналитике по бизнесу, поведении клиентов до и после совершения покупки в магазине.

Данные доступны за последние 12 месяцев в месячном и дневном разрезе. Отчеты обновляются на ежемесячной основе. В будущем обновление будет доступно еженедельно.