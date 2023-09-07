«Сбер» разработал ИИ-инструмент, который ставит диагноз на основе данных из медкарты

«СберМедИИ», Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) «Сбера» и правительство Москвы разработали инструмент на базе ИИ, который позволяет терапевтам и врачам общей практики поставить диагноз на основании данных электронной медицинской карты пациента, говорится в сообщении «СберМедИИ».
Ассистента назвали «Аида», во время повторного посещения пациента сервис проводит анализ всех текстовых данных карты за последние 2 года, включая дату приема, жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных, гистологических и инструментальных исследований.
Основываясь на этих данных, модель помогает врачам поставит заключительный диагноз из числа 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов.
Как работает «Аида»:
- Когда врач определяет заключительный диагноз, ИИ параллельно анализирует ЭМК пациента и также формирует диагноз. Если он совпадает с мнением врача, сервис сообщит, что согласен с решением специалиста.
- Если диагноз отличается от того, который поставил врач, система даст сигнал и предложит свой вариант.
- Диагностического ассистента обучили московские врачи на записях о 30 млн визитов пациентов за два года. Сервис уже продемонстрировал точность более 87% при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов.
Сервис создан в качестве дополнительной «страховки» для врача, он предоставляет специалисту независимое «второе» мнение. При этом окончательное решение всегда принимает врач.
Система пилотируется в 24 столичных поликлиниках, до конца сентября ее внедрят во все взрослые поликлиники Москвы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 8 ошибок руководителей медицинского бизнеса
- 2 Профессионал, пиарщик и звезда: какие типы врачей бывают и как клинике выстраивать с ними работу
- 3 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 4 «Сбер» запустил денежные переводы для россиян в Иран
- 5 Сбербанк запустил переводы в банки Казахстана на карты Visa и Mastercard
ВОЗМОЖНОСТИ
08 сентября 2023
09 сентября 2023
10 сентября 2023