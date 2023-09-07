«Сбер» разработал ИИ-инструмент, который ставит диагноз на основе данных из медкарты

«СберМедИИ», Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) «Сбера» и правительство Москвы разработали инструмент на базе ИИ, который позволяет терапевтам и врачам общей практики поставить диагноз на основании данных электронной медицинской карты пациента, говорится в сообщении «СберМедИИ».

Ассистента назвали «Аида», во время повторного посещения пациента сервис проводит анализ всех текстовых данных карты за последние 2 года, включая дату приема, жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных, гистологических и инструментальных исследований.

Основываясь на этих данных, модель помогает врачам поставит заключительный диагноз из числа 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов.

Как работает «Аида»:

Когда врач определяет заключительный диагноз, ИИ параллельно анализирует ЭМК пациента и также формирует диагноз. Если он совпадает с мнением врача, сервис сообщит, что согласен с решением специалиста.

Если диагноз отличается от того, который поставил врач, система даст сигнал и предложит свой вариант.

Диагностического ассистента обучили московские врачи на записях о 30 млн визитов пациентов за два года. Сервис уже продемонстрировал точность более 87% при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов.

Сервис создан в качестве дополнительной «страховки» для врача, он предоставляет специалисту независимое «второе» мнение. При этом окончательное решение всегда принимает врач.

Система пилотируется в 24 столичных поликлиниках, до конца сентября ее внедрят во все взрослые поликлиники Москвы.

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