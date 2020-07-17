Сбербанк запустил сервис для предотвращения риска блокировок счетов компаний

Сбербанк запустил сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам отслеживать риск блокировки по закону об отмывании доходов. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.

Таким образом, сервис помогает клиенту отслеживать корректность его финансовых операций и минимизировать риск получения комплаенс-запросов от банка.

«Часто клиенты по неосторожности ведут бизнес так, что банку приходится запрашивать пояснения и документы относительно их деятельности <…>. Сервис "Безопасный бизнес" разъясняет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, помогает действовать в безопасной зоне и избегать риска получения подобных запросов», — сообщил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Сервис интегрирован в интернет-банк «Сбербанк бизнес онлайн» и не требует дополнительной установки.

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