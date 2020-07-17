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Сбербанк запустил сервис для предотвращения риска блокировок счетов компаний

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк запустил сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам отслеживать риск блокировки по закону об отмывании доходов. Об этом говорится в сообщении банка.

Сбербанк запустил сервис для предотвращения риска блокировок счетов компаний

Сервис анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.

Таким образом, сервис помогает клиенту отслеживать корректность его финансовых операций и минимизировать риск получения комплаенс-запросов от банка.  

«Часто клиенты по неосторожности ведут бизнес так, что банку приходится запрашивать пояснения и документы относительно их деятельности <…>. Сервис "Безопасный бизнес" разъясняет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, помогает действовать в безопасной зоне и избегать риска получения подобных запросов», — сообщил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Сервис интегрирован в интернет-банк «Сбербанк бизнес онлайн» и не требует дополнительной установки.

Фото: Unsplash

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