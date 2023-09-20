Сбербанк восстановит денежные переводы в Китай

Сбербанк собирается восстановить денежные переводы в Китай после того, как их отключили из-за санкций. Теперь транзакции будут проходить в рублях, но получить их можно будет на карты местных банков, сообщает РБК.
Представитель «Сбера» сообщил изданию, что комиссия за перевод будет стандартной для трансграничных переводов и составит 1% от его суммы. Банк ожидает, что услуга окажется востребованной на фоне развития деловых связей с Китаем и туристического направления.
В сутки можно будет перевести максимум 300 тыс. рублей, а в месяц — 700 тыс. рублей. При этом минимальная сумма операции составит 3,5 тыс. рублей.
Всего клиентам «Сбера» доступны переводы в 15 стран, в том числе в рупиях в банки Индии, а также в белорусских рублях в Белоруссию.
- Сбербанк в начале 2022 года уже запускал денежные переводы в Китай по номеру телефона на кошелек Alipay. Тогда сервис функционировал совместно с международной системой денежных переводов Western Union.
- В апреле 2022 года банк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте из-за введенных против него санкций (позднее часть из них была восстановлена). В июне прошлого года Сбербанк приостановил трансграничные переводы корпоративных клиентов в юанях, а также отправления в этой валюте в другие банки на территории России. Позднее расчеты возобновили.
- Ранее переводы для физических лиц в Китай восстановил ВТБ.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Китай стал монополистом в российском импорте автомобилей
- 2 Ведение бизнеса с Китаем: о каких особенностях нужно знать
- 3 Как сертифицировать товары из Китая в 2023 году: обзор последних изменений
- 4 Денежные призы и выход на азиатский рынок: идет набор стартапов на конкурс CRIEC
- 5 Самолетом, поездом, автомобилем: как оптимизировать бизнес на перепродаже товаров из Азии
ВОЗМОЖНОСТИ
21 сентября 2023
21 сентября 2023
22 сентября 2023