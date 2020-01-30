Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк запустил сервис поиска работы для людей старшего возраста

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк совместно с порталом «Работа.ру» запустил сервис поиска работы для людей старшего поколения. Об этом говорится в сообщении банка.

Сбербанк запустил сервис поиска работы для людей старшего возраста

Сервис размещен на портале «Активный возраст». Поиск ведется среди вакансий сайта «Работа.ру», по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя возрастом от 50-ти лет и старше.

В сообщении Сбербанка отмечается, что сейчас на портале представлено порядка 10 тысяч таких вакансий от более чем 500 работодателей.

Помимо поиска работы в сервисе также предусмотрен конструктор резюме.

По данным «Работы.ру», наибольший спрос на сотрудников старшего возраста — в сферах производства и агропромышленности (16,3% компаний готовы нанимать людей предпенсионного возраста), ритейле (14,7%), ресторанной (10,7%) и транспортной (10%) отраслях. 

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

1 февраля 2020

Патентно-информационный поиск

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ