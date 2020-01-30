Сбербанк запустил сервис поиска работы для людей старшего возраста
Сбербанк совместно с порталом «Работа.ру» запустил сервис поиска работы для людей старшего поколения. Об этом говорится в сообщении банка.
Сервис размещен на портале «Активный возраст». Поиск ведется среди вакансий сайта «Работа.ру», по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя возрастом от 50-ти лет и старше.
В сообщении Сбербанка отмечается, что сейчас на портале представлено порядка 10 тысяч таких вакансий от более чем 500 работодателей.
Помимо поиска работы в сервисе также предусмотрен конструктор резюме.
По данным «Работы.ру», наибольший спрос на сотрудников старшего возраста — в сферах производства и агропромышленности (16,3% компаний готовы нанимать людей предпенсионного возраста), ритейле (14,7%), ресторанной (10,7%) и транспортной (10%) отраслях.
Фото: Unsplash
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