Сбербанк запустил сервис поиска работы для людей старшего возраста

Сбербанк совместно с порталом «Работа.ру» запустил сервис поиска работы для людей старшего поколения. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис размещен на портале «Активный возраст». Поиск ведется среди вакансий сайта «Работа.ру», по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя возрастом от 50-ти лет и старше.

В сообщении Сбербанка отмечается, что сейчас на портале представлено порядка 10 тысяч таких вакансий от более чем 500 работодателей.

Помимо поиска работы в сервисе также предусмотрен конструктор резюме.

По данным «Работы.ру», наибольший спрос на сотрудников старшего возраста — в сферах производства и агропромышленности (16,3% компаний готовы нанимать людей предпенсионного возраста), ритейле (14,7%), ресторанной (10,7%) и транспортной (10%) отраслях.

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