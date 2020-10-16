Сбербанк рассказал о звонках мошенников под видом прокуратуры

Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов — теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

«В телефонном мошенничестве появились новые скрипты обмана. Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику», — сообщили в банке.

Банки и регулятор ранее заявляли, что большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии.

В этом году активность «социнженеров» значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов, по сравнению с прошлым годом их число увеличилось более чем вдвое.

В Сбербанке также рассказали о многочисленных вариациях старых способов мошенничества: объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсации от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка.

«За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 млрд рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 млрд рублей», — отметили в кредитной организации.

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