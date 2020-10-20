«СберМаркетинг» создал ИТ-решение для управления бюджетом и маркетинговыми проектами

«СберМаркетинг» (входит в экосистему Сбера) запустил собственное ИТ-решение для управления маркетинговыми ресурсами — систему Marketing Resource Management (MRM). Об этом Rusbase рассказал представитель «СберМаркетинга».

MRM-система позволяет в рамках одной платформы управлять годовым планом и бюджетом, маркетинговыми проектами и отдельными рекламными кампаниями, а также оперативно получать аналитические отчеты.

В системе можно строить эконометрические модели на основе исторических данных и прогнозировать эффективность рекламных кампаний и каналов. MRM-система позволяет обосновывать целесообразность маркетинговых планов и расходов, опираясь на подтвержденные данные.

«Разработанное "СберМаркетингом" ИТ-решение упрощает управление креативами и контентом, помогает структурировать хранение медиаактивов компании, а также избегать риска использования неактуальных материалов или имиджей без авторских прав», — говорится в сообщении.

Данные в разных модулях синхронизированы, отчеты обновляются в режиме реального времени.

Интерфейс системы

В MRM-системе «СберМаркетинга» к отдельным модулям также можно подключать подрядчиков, чтобы ставить, согласовывать и отслеживать задачи для внутренней и внешней команд в одном канале и сводить в общий отчет.

MRM-система «СберМаркетинга» уже внедрена в департаменте маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Представитель «СберМаркетинга» не назвал стоимость решения, уточнив только, что финальная цена будет зависеть от того, какие модули и внедрение выберет клиент.

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